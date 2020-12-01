Депутат нашла способ упростить приватизацию объектов культурного наследия

https://static.news.ru/photo/bddc4330-3467-11eb-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Костенко подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, упрощающий процедуру приватизации старинных особняков и усадеб. Он предусматривает продажу на конкурсе зданий вместе с земельными участками, на которых они стоят.

Автор инициативы поясняет, что документ призван устранить противоречие, имеющее место в действующем законодательстве. Согласно Земельному кодексу, здания отчуждаются только вместе с земельными участками. При этом приватизация земли из государственного или муниципального фонда возможна только путём продажи на аукционе. В то же время закон о приватизации госимущества разрешает передавать строения в частные руки только через продажу на конкурсе.

Это делает фактически невозможной приватизацию объектов культурного наследия, потому что нельзя одновременно проводить выкупные процедуры в отношении зданий и занимаемых ими земельных участков, — сказала депутат «Парламентской газете».

Для упрощения процедуры приватизации указанных объектов парламентарий предлагает внести изменения в законодательство, прописав в нём, что земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, продаются по конкурсу только вместе с самими зданиями. Костенко полагает, что нововведение это будет способствовать привлечению частных инвестиций для сохранения и популяризации указанных объектов.

В России насчитывается свыше 140 тысяч объектов культурного наследия. Многим из них требуется ремонт, но в Минфине РФ отмечают, что в бюджете средств на это нет и не предвидится.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о приватизации земель на территории нацпарков. Предполагается, что это позволит решить проблему с улучшением инфраструктуры. Однако существует опасность тотальной застройки и передачи в частную собственность особо охраняемых территорий.