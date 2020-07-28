В ГД предложили расширить право на налоговый вычет по расходам на лечение

https://static.news.ru/photo/87b566c6-d16e-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Щапов.

Он подготовил соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребёнка (в том числе усыновлённого) и подопечного независимо от их возраста, — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Депутат пояснил, что сейчас совершеннолетние дети не включаются в круг лиц, по расходам на лечение которых может быть получен налоговый вычет. Однако нередки случаи, когда они продолжают оставаться на иждивении родителей в период получения высшего образования или же по причине заболевания лишены возможности самостоятельно зарабатывать.

В таких случаях расходы на лечение, операции, лекарства ложатся на плечи родителей. Но закон в действующей редакции не позволяет получить социальный вычет на лечение детей старше 18 лет, исключений не делается даже для детей-инвалидов, — сказал парламентарий.

По его словам, максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей в год. Депутат отметил, что эта сумма превышает самую высокую месячную пенсию по инвалидности, которая составляет 13,4 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс. рублей. Предполагается, что это послужит импульсом для мотивации россиян копить на дополнительную пенсию самостоятельно.