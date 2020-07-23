В РФ могут ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/02cfa170-cd53-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импульсом для мотивации россиян копить на дополнительную пенсию самостоятельно может стать введение отдельного налогового вычета, говорится в предложении саморегулируемых пенсионных организаций АНПФ и НАПФ, направленном в Центробанк.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас официальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год и не индексировался более десятилетия. Он состоит из четырёх компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение, пишут «Известия».

Предложено увеличить лимит во вычету до 400 тысяч рублей или до 6% от заработной платы, как в случае с индивидуальными инвестиционными счетами первого типа. Подготовленный по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Центробанка Владимира Чистюхина документ направлен в ЦБ на рассмотрение.

Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное. В большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, в России — менее 10%, — пояснил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Опрошенные изданием экономисты сочли инициативу интересной и указали на то, что рынок НПО может оттянуть инвесторов с рынка ИИС в случае её одобрения. Однако отметили и сложную экономическую ситуацию, которая способна повлиять на реализацию идеи, а также на то, что Минфин РФ может выступить против, так как «остро» воспринимает аргумент о выпадающих доходах в кризис.

... Я не верю в бум добровольных пенсионных накоплений в нынешних условиях. Очевидно, что реальные доходы в ближайшие годы расти не будут, — заявила замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская.

Как писал NEWS.ru ранее, Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.