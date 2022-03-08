В ГД предложили использовать понятие «нежелательная персона» для граждан РФ

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Радио Sputnik получит FM-частоты «Эха Москвы» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми. Приглашёнными спикерами в первый день эфира радиостанции станут председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Исправлена историческая несправедливость. <...> Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM <...> — это логичный шаг, — заявила главный редактор...