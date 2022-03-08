В ГД предложили использовать понятие «нежелательная персона» для граждан РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:33, 08 марта 2022
Олег МорозовФото: АГН «Москва»
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Глава комитета ГД по контролю и член партии ЕР Олег Морозов в интервью изданию URA.RU заявил, что в Госдуме могут рассмотреть вариант использования понятия «нежелательная персона» в отношении граждан РФ. На данный момент такой статус могут получать только иностранцы. Морозов полагает, что подобная инициатива поможет закрыть въезд в страну тем лицам, которые наносят ущерб государству.
Почему бы понятие «нежелательная персона» в нашем законодательстве не распространить и на российских граждан? Это не лишение гражданства и, значит, не нарушает Конституцию РФ. Но позволяет временно закрыть въезд в страну для граждан, её покинувших, и занимающихся за рубежом деятельностью, наносящей ущерб нашему государству, —пояснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. До этого аналогичное решение было вынесено в отношении актёра и режиссёра Никиты Михалкова. Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры.