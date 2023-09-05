В ГД осудили жену Невзорова, убравшую слово «русский» из названия компании

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Александр Невзоров

Жена журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) купила издательский бизнес в Британии и убрала слово «русский» из названия компании. В беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал произошедшее. По ее словам, у таких людей нет принципов и они думают лишь о собственной выгоде.

Есть категория людей, которые мать родную продадут, что уж говорить о названии газеты, тем более британской. Это очень плачевно, что еще скажешь. Тоже самое касается и Александра Невзорова, который дискредитировал нашу армию, когда криминальными новостями стало не выгодно делиться, видимо. Принципов у этих людей нету и ждать от них нечего, они думают о выгоде и пытаются приспособиться к тем условиям, в которых сейчас оказались, любыми способами, – рассказал Шолохов.

Ранее Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Журналист уехал из России в начале 2022 года, когда на него завели уголовное дело, после чего вместе с супругой получил гражданство Украины. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о фейках политически мотивированным.

В июне 2022 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова в Петербурге. СМИ писали, что стоимость земли составляет 7,87 млн рублей.