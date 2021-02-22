В ГД назвали сроки вступления в силу «гаражной амнистии»

https://static.news.ru/photo/3875961a-7670-11eb-b642-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект об упрощённом порядке оформления прав граждан на гаражи, неофициально называемый «гаражной амнистией», может вступить в силу во второй половине 2021 года.

Документ был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении в конце января. Ко второму чтению, которое намечено на 16 марта, в него планируется внести некоторые поправки. Согласно одной из них, закон должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. Такой срок установлен с целью дать регионам и муниципалитетам время подготовиться к реализации нормативного акта.

Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов, — цитирует парламентария ТАСС.

Крашенинников добавил, что законодатели хотят рассмотреть механизм предоставления гражданину земельного участка и оформления права на гараж по одному общему заявлению, чтобы избежать лишней бумажной волокиты. Кроме того, в дальнейшем предстоит принять закон, регулирующий вопросы деятельности гаражных объединений — аналогично многоквартирным домам они также могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Законопроект о «гаражной амнистии» был внесён в Госдуму в декабре 2020 года. Он содержит поправки в Земельный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Документ предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Для гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, будет действовать упрощённый порядок предоставления участков.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о «гаражной амнистии» может начать действовать весной 2021 года. В соответствии с ним оформить право на гаражи и землю под ними смогут порядка 3,5 млн граждан.