https://static.news.ru/photo/fe80aec6-cfaa-11e9-a980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что новая редакция кодекса этики для педагогов является очередным давлением на учителей и призвал отказаться от этой идеи.

Вопрос связан с рекомендациями для интернет-публикаций учителей в социальных сетях.

Эти правила ограничивают учителя, а никаких ограничений и рекомендаций не нужно. Учитель — живой человек, что хочет, пусть то и выставляет, — сказал Чернышов.

По его мнению, молодые специалисты будут все меньше приходить в профессию, если будет становиться больше ограничений.

Надо к этому (интернет-публикациям — Ред.) относиться нормально, спокойно, — подчеркнул депутат.

Как ранее писал News.ru, в эпоху цифровизации образования необходимость в учителях-наставниках никуда не исчезнет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.