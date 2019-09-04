Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что новая редакция кодекса этики для педагогов является очередным давлением на учителей и призвал отказаться от этой идеи.
Вопрос связан с рекомендациями для интернет-публикаций учителей в социальных сетях.
Эти правила ограничивают учителя, а никаких ограничений и рекомендаций не нужно. Учитель — живой человек, что хочет, пусть то и выставляет, — сказал Чернышов.
По его мнению, молодые специалисты будут все меньше приходить в профессию, если будет становиться больше ограничений.
Надо к этому (интернет-публикациям — Ред.) относиться нормально, спокойно, — подчеркнул депутат.
Как ранее писал News.ru, в эпоху цифровизации образования необходимость в учителях-наставниках никуда не исчезнет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.