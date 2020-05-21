Общество

В ГД назвали повышение возраста продажи алкоголя нарушением Конституции

12:29, 22 мая 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение возраста, с которого разрешена покупка алкоголя, с 18 лет до 21 года противоречит положениям Конституции России. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что основной закон страны, а также Гражданский кодекс устанавливают возраст полной дееспособности с 18 лет. Гражданин может участвовать в выборах, вступать в брак, заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе и продажей алкоголя.

С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права, — цитирует депутата ТАСС.

Учитывая, что инициаторы повышения возраста продажи алкоголя ссылаются на зарубежный опыт, парламентарий отметил, что в ряде стран дееспособность действительно начинается с 21 года, но там это касается всего объёма прав и обязанностей.

Ранее NEWS.ru писал, что инициативу Минздрава о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, раскритиковал сенатор Сергей Калашников. По его мнению, это никак не повлияет на потребление спиртного в стране.

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