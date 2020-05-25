В ГД и СФ предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

https://static.news.ru/photo/b50ff9e8-9e64-11ea-a0d8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы начали работу над законопроектами по обработке отечественных продуктов ионизирующим излучением. По мнению авторов инициативы, данная технология лучше обеззараживает пищу.
Однако в период пандемии коронавируса таким излучением обрабатывают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, халаты.
В настоящее время идёт обсуждение о внесении поправок, распространяющих технологию на медицинскую сферу.
Эта технология применяется во многих странах мира и является одной из самых современных. К сожалению, в нашем законодательстве она пока чётко не обозначена, поэтому наш комитет начал эту работу полтора года назад. Этот вопрос мы обсуждали вместе с Росатомом, Российской академией наук, — сказал «Парламентской газете» замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники МЧС обработали от коронавируса 6123 объекта соцобслуживания. Дезинфекцию проводила специальная санитарная служба, общая площадь обработанных помещений составила более 3,3 млн кв. метров.