Шесть тысяч соцобъектов обработали сотрудники МЧС от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a29bf65a-9d82-11ea-8740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудники МЧС обработали от коронавируса 6123 объекта соцобслуживания. Дезинфекцию проводила специальная санитарная служба, общая площадь обработанных помещений составила более 3,3 млн кв. м.

Также продезинфицированы 1195 больниц общей площадью 1,8 мл кв. м, 1060 школ и детсадов общей площадью более 2 млн кв. м. Обработаны от вируса более 23,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры площадью более 4,3 млн кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сотрудники Невского спасательного центра провели обработку Финляндского вокзала, завершим таким образом третью волну дезинфекции вокзалов Санкт-Петербурга.

Собственные объекты министерства также подвергаются регулярной дезинфекции. Так, к настоящему времени проведена обработка более 33 тыс. объектов МЧС общей площадью 26,4 млн кв. м. Продезинфицированы также более 4,6 тыс. км дорог и свыше 48,5 тыс. единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девятая по счёту масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в Москве был назначена на 23 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Специальными средствами обработают в том числе дворы, тротуары, парковки, территории МФЦ.