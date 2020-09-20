В ФИПИ посоветовали не заучивать перед экзаменом «100 золотых сочинений»

https://static.news.ru/photo/2a05c5c6-fbe8-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о нововведениях на предстоящих школьных экзаменах и возможном ЕГЭ по истории.

Как рассказала «Парламентской газете» директор ФИПИ Оксана Решетникова, в 2021 году в ЕГЭ по обществознанию будут представлены принятые поправки в Конституцию России. В ОГЭ по физике введут более разнообразные задания на проведение эксперимента на реальном оборудовании и включат задания на прогнозирование и интерпретацию результатов опытов. В ОГЭ по химии школьники должны будут провести реальный химический эксперимент прямо на экзамене.

В ЕГЭ по истории планируется использовать две новые модели исторического сочинения — на основе исторических процессов и исторических личностей. В итоговой аттестации в 9-х классах планируется добавить три новых задания с кратким ответом по всеобщей истории.

Кроме того, при подготовке к сочинению Решетникова советует не заучивать шаблонные ответы типа «100 золотых сочинений». По её словам, чтобы получить высокий балл, не нужно писать об исторической личности по заданному шаблону. Несмотря на то что в критериях оценивания даны примерные ориентиры, там подчёркнуто, что они могут быть иными.

Мой совет — не читайте и не пытайтесь запомнить все эти «сто золотых сочинений», ведь их тоже кто-то писал по заданному алгоритму. Может, как раз вы напишете лучше, — сказала она.

Директор ФИПИ отметила, что в настоящее время решается вопрос, в каком формате проводить экзамен по истории и будет ли он обязательным для всех выпускников. По её словам, может будет предложена иная форма, чем единый экзамен, например всероссийская проверочная работа.

Решетникова добавила, что обязательного ЕГЭ по иностранным языкам точно не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что демонстрационная версия ЕГЭ по информатике опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования. Там можно пройти демоверсии заданий 2021 года. Именно с этого времени выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут сдавать его на компьютере.