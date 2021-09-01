В Федерации мигрантов России объяснили причину драк приезжих в Москве

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскрыл причины драк приезжих в Москве. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Коженов пояснил , что конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.

У нас до сих пор закрыты границы, человек не может уехать. Билет, который стоил девять тысяч, стоит сейчас от 40 до 70 тысяч в одну сторону. Просто слетать домой, повидать родных — не по силам, — отметил Коженов.

Ранее сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах. Кроме того, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении 54-летней владелицы хостела, где проживали иностранцы.