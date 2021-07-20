В ЕР призвали партии подписать соглашение о безопасных выборах

Партия «Единая Россия» призвала своих политических оппонентов подписать соглашение о безопасных выборах с соблюдением всех связанных с пандемией санитарных требований. Об этом говорится на сайте партии.

В рамках соглашения «За безопасные выборы!» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий, — говорится в тексте.

В партии потребовали обеспечить средствами индивидуальной защиты всех кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов, а также подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения требований региональных властей, связанных с пандемией. Кроме того, всем указанным людям рекомендовано привиться от коронавируса.

В ЕР подчеркнули, что предстоящие выборы важны, но главное всё же — защитить здоровье людей.

Единый день голосования в России приходится на третье воскресенье сентября. В 2021 году выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Трёхдневное голосование является оптимальным, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.