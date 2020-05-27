В Екатеринбурге прокомментировали нахождение мэра на мероприятии без маски

https://static.news.ru/photo/8e8977f6-a024-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: evgenykuyvashev/instagram.com

В администрации Екатеринбурга пояснили, почему на фото с мероприятия по закладке капсулы времени в Академическом районе мэр города Александр Высокинский и депутаты Мосгордумы были без масок.

В мэрии заявили, что все присутствующие на церемонии были в средствах защиты и сняли их только для снимка. Своё внимание на отсутствие масок на чиновниках ранее обратил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который опубликовал снимок в своём Instagram с возмущённым комментарием, передаёт РИА Новости.

Обращаем ваше внимание, что всё время в ходе мероприятия в Академическом его участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию. Маски были сняты ими только для финальной памятной фотографии, — говорится в сообщении мэрии.

В администрации подчеркнули тот факт, что местом съёмки стала строительная площадка, которая «не является общественным местом».

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам ближайшие один-два месяца придётся соблюдать масочный режим несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.