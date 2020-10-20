В Екатеринбурге покажут картины бывшей чиновницы Минобороны Васильевой

https://static.news.ru/photo/932323ec-12f3-11eb-b49e-fa163e074e61_660.jpg Евгения Васильева Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Екатеринбурге открылась выставка картин Евгении Васильевой, в прошлом занимавшей ряд постов в Министерстве обороны РФ и осуждённой за мошенничество.

Сама художница на открытии не присутствовала, передаёт РЕН ТВ. Картины, представленные на выставке, в основном исполнены в готическом стиле. Также публика увидит ряд инсталляций, посвящённых марионеткам.

Искусствовед Лиза Плавицкая назвала картины Васильевой своеобразными. По словам эксперта, творчество бывшей чиновницы отличается «большим колористическим даром». Плавицкая заявила, что Васильева — это «стихия художественная» и «её как будто с Луны прислали».

Евгению Васильеву в 2012 году обвинили в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Следствие установило, что женщина вместе с сообщниками причастна к хищению имущества дочерних структур холдинга «Оборонсервис» на общую сумму более 360 млн рублей.

В мае 2015 года Васильеву признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы. 25 августа экс-чиновница вышла на свободу по УДО, при этом был учтён срок, уже проведённый ею в СИЗО.

Ранее Васильева получила звание почётного академика Российской академии художеств, сообщал NEWS.ru.