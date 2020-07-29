В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству

https://static.news.ru/photo/52f1c7ec-d1ad-11ea-9030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантин по бешенству введён в двух районах Москвы. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, он будет действовать до 28 сентября.

Ограничительные меры будут действовать на территории Нагатинского Затона (Южный административный округ) и поселения Сосенского (Троицкий и Новомосковский административные округа), — говорится на сайте мэра Москвы.

Согласно официальным данным, 27 июля в этих районах было выявлено по одному случаю заболевания бешенством домашнего животного. В связи с этим владельцам кошек и собак , проживающим в этих районах, до 28 сентября запрещено участвовать в выставках, выводить породу и натаскивать собак.

Защитить животное от бешенства позволяют прививки, их можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации, — отмечается в сообщении.

Как писал NEWS.ru, из диких животных самыми частыми переносчиками бешенства являются лисы (80%), а также енотовидные собаки и волки. Роспотребнадзор информировал, что за шесть месяцев 2019 года по поводу укусов к врачам обратились почти 200 тысяч человек. По данным ведомства, ежегодно в России от нападения животных страдает до полумиллиона человек, при этом более 250 тысяч подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в вакцинации.