В ДТП в Бурятии пострадали 25 студентов

В Бурятии попал в аварию автобус с 25 пассажирами. Все они доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По последним данным, в результате ДТП госпитализированы 25 человек, — цитирует его агентство.

Авария произошла утром 6 августа на перевале Пыхта. Предполагается, что водитель не справился с управлением и это привело к опрокидыванию автобуса. В транспортном средстве находились студенты одного из вузов.

Ранее сообщалось, что на Боровском шоссе в Москве автобус с 30 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 13 человек. Из них были госпитализированы пятеро. Медики оценили состояние двоих пострадавших как тяжёлое, а остальных — средней степени тяжести. Согласно предварительной версии, виновником аварии является водитель автобуса, который не справился с управлением.