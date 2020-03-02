https://static.news.ru/photo/7e0d7358-5c79-11ea-81ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники службы безопасности аэропортов получили право использовать электрошокеры, и руководство Домодедово уже закупило партию этих спецсредств.

Электрошокеры разных типов закуплены для всего личного состава Domodedovo Security, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В сообщении разъясняется, что это Domodedovo Security отвечает за безопасность на территории московского аэропорта Домодедово. Закупленные спецсредства могут быть использованы для защиты работников транспортных узлов и пассажиров и отражения нападений. При этом по закону использовать шокеры запрещено в отношении беременных, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев, когда такие лица оказывают вооружённое сопротивление.

Отмечается, что до принятия закона электрошокеры могли использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские и бойцы Росгвардии.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия за 2019 год потратила рекордную сумму на покупку дубинок и наручников. В общей сложности приобретение спецсредств и техники для разгона демонстрантов обошлось ведомству почти в 800 млн рублей.