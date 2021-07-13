В Дагестане задержали студентов-медиков за производство наркотиков
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:11, 13 июля 2021
Фото: unsplash.com
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В Махачкале были задержаны два студента медицинского вуза, производившие синтетический наркотик. Помимо него, сотрудники ФСБ обнаружили химические реагенты и оборудование.
По предварительным данным, её (организованной преступной группы. — NEWS.ru) участники — двое студентов Дагестанского государственного медицинского университета, 1999 и 2000 г. р., обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта наркотического средства «мефедрон», — передаёт ТАСС комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ.
Преступление отягощается действием в составе организованной группы, поэтому студентам грозит лишение свободы до 20 лет и штраф до миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что проверку на употребление наркотиков будут обязаны проходить военнослужащие по контракту.