В Дагестане задержали студентов-медиков за производство наркотиков

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Температурные рекорды 2010 года и жара в этом году отличаются. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В 2010 году было 44 дня (с температурой выше 30 градусов. — NEWS.ru). Это небывалая продолжительность стационарного антициклона. Сейчас, даже приплюсовывая май, в мае было два дня с температурой выше...