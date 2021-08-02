Глава ЦИК понадеялась, что избиратели отличат кандидатов от их двойников

Технология использования кандидатов — тёзок других участников выборов «грязная», но закон не запрещает этого, заявила предатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она выразила надежду, что избиратели смогут сами отличить двойников от настоящих кандидатов, передаёт ТАСС.

В ряде случаев [кандидаты] меняют фамилию, имя и даже отчество — идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях, — сказала она.

По её словам, из-за отсутствия прямого запрета на такие технологии ЦИК обязан зарегистрировать двойников, если у них правильно поданы документы. Однако она уверена, что эти политики не смогут обмануть избирателей.

Наши избиратели — люди образованные, грамотные, подготовленные. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников, — подчеркнула Памфилова.

Глава комиссии добавила, что ЦИК должен помочь избирателям. В связи с этим кандидат, который недавно сменил имя и фамилию, должен в бюллетене указывать прежние данные. Так люди увидят, кто идёт под своим именем, а кто использовал чужое.

Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов, — заключила она.

Ранее стало известно, что два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Журналисты связывают решение сменить имена и фамилии с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.