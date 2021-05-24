В Чувашии мужчина получил срок за погибшую в пожаре семью

Житель Чувашии получил срок из-за пожара, в котором погибла его семья. Такое решение принял суд. Виной всему стал старый холодильник: из-за короткого замыкания и произошла трагедия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Возгорание произошло в новогоднюю ночь в одном из домов деревни Орнары Урмарского района. Как следует из материалов дела, срок эксплуатации бытового прибора истёк в 2007 году, однако мужчина продолжал его использовать, несмотря на посторонние стуки, вибрацию и повышенную сырость в холодных сенях, где стоял холодильник.
В результате пожара погибли гражданская жена хозяина, две её дочери и три внучки, которым было четыре года, семь и десять лет.
Главу семейства
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в шестом часу утра 1 января 2001 года. Хозяин дома — единственный, кому удалось выжить.