Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в чувашской деревне

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Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Чувашии. Трагическое происшествие произошло в деревне Орнары Урмарского района.

Сообщение о возгорании в доме на улице Октябрьской поступило 1 января в 5:51, проинформировали в региональном главке МЧС. Тела погибших нашли в доме после того, как огонь был потушен.

На месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения, — сказано в сообщении чувашского управления Следственного комитета.

Следователи уже выяснили, что в момент пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Мужчина — единственный кому удалось выжить, передаёт РИА Новости.

По факту гибели людей решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические.

Ранее, как писал NEWS.ru, в результате пожара в частном доме в мордовском селе Татарская Свербейка погибла 65-летняя пенсионерка.