В Чехове накажут водителя, высадившего из автобуса десятилетнюю девочку

Водитель, высадивший десятилетнюю девочку из автобуса в мороз в Чехове, нарушил предписание и будет подвергнут дисциплинарному или материальному наказанию, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, аппарат омбудсмена обратится в Минтранс, чтобы с водителями провели дополнительный инструктаж. Подробности инцидента уточняются.

Мы ещё раз обратимся в наш Минтранс, чтобы с водителями была дополнительно проведена работа. <...> И мы будем пристально смотреть за тем, чтобы такие случаи не повторялись, — сказала Мишонова.

Накануне мать жительницы городского округа Чехов рассказала журналистам местного издания «Чехов Вид», что инцидент произошёл на автобусном маршруте № 1 «Станция Чехов» — «Завод Энергомаш». Девочка потеряла карту «Стрелка» и попыталась объяснить это кондуктору, однако та выставила пассажирку из автобуса на следующей же остановке. Никто из пассажиров за девочку не вступился, и следующего автобуса, кондуктор которого оказалась более внимательной, ей пришлось ждать 15 минут.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребёнка-безбилетника, не достигшего 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.

Ранее о данном запрете напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в областном центре участились случаи высадки из транспорта детей за неоплату проезда. Он отметил, что данные действия недопустимы. Региональный Минтранс пообещал провести профилактические работы с перевозчиками, нарушающими федеральный закон.