В Чечне возмутились вручением Нобелевской премии Муратову

Зампред чеченского правительства Джамбулат Умаров заявил, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «за предательство, демагогию и просто откровенную клевету». Он написал в Instagram, что считает это решение логичным.

Ничего странного в том, что этот персонаж получил свои «иудины сребреники» за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о нашем народе, я не вижу. Всё вполне логично. Всё в духе нынешнего времени, которое, как вы видите, продолжает шокировать нас своими уродливыми гримасами, — написал чиновник.

По его словам, раньше эту премию вручали гениальным учёным, совершившим потрясающие открытия, а сейчас её можно получить «за предательство, демагогию и просто откровенную клевету на неугодных политиков, а то и целые народы».

Докатились, короче, — заключил Умаров.

Нобелевские премии вручаются за достижения в одном из пяти направлений: физике, химии, медицине, литературе и достижении мира во всём мире.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.

С получением престижной премии Муратова поздравили в том числе в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.