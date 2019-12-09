https://static.news.ru/photo/957f535e-19de-11ea-b5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи социальных сетей заступились за жительницу Чечни, которую оштрафовали после того, как её свекровь решила закалить маленького внука снегом.

В Чечне суд признал правонарушением закаливание трёхмесячного младенца, которого растёрла снегом бабушка. Мать ребёнка оштрафована на 500 рублей. Однако по чеченским обычаям родители не имеют права перечить бабушкам и дедушкам, передаёт «Кавказский узел».

За мать вступились пользователи социальных сетей. Многие из них указали, что она не имела возможности помешать свекрови.

При чём тут мать? Её наверняка никто и не спросил. Командуют парадом в чеченских семьях бабушки по отцовской линии, а матерям детей слова не дают, — пишут люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Чечни извинился за видео, в котором он жаловался на отсутствие медицинских материалов в одной из местных больниц. Он отметил, что «поторопился с выводами». 3 декабря местный житель Адам Мутаев сделал публикацию в соцсетях с жалобой на недостаток необходимых для операции материалов в Центральной районной больнице Гудермеса. По его словам, ему пришлось самому покупать специальные нити, необходимые для операции брата, и он их с трудом нашёл, обойдя шесть аптек.