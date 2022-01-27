В центре им. Гамалеи заявили, что на «омикроне» COVID-19 не кончится
Центр имени Гамалеи: на «омикроне» COVID-19 не кончится
Александр Чеков
Александр Чеков
14:38, 27 января 2022
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Пандемия COVID-19 вряд ли завeршится на «омикрон»-штамме, поскольку коронавирус может эволюционировать не один год. Об этом зaявил заведующий лабораторией биотехнологии центра им. Гамалеи Сергей Альховcкий на пресс-конференции по «омикрону». Его слова передаёт «Интерфакс».
Глядя на все эти варианты, на то, как все это выглядит с ковидом, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы, и где-то лет через 10 мы должны увидеть такую вот (разветвлённую — NEWS.ru) дендрограмму и для вируса SARS-CoV-2, — цитирует его агентство.
Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.
В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.