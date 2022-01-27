В центре им. Гамалеи заявили, что на «омикроне» COVID-19 не кончится

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Администрация Магадана в четверг, 27 января, решила ввести режим чрезвычайной ситуации в городе из-за повышенной активности бродячих собак, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сообщается, что в городе круглосуточно будут проводиться неотложные мероприятия по ликвидации сложившейся ситуации.

Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением...