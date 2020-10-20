В центре Гамалеи предложили ввести в России карантин

https://static.news.ru/photo/513ce694-12d9-11eb-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо ввести строгий карантин. Только таким образом можно остановить распространение коронавируса на территории страны. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Я считаю, что невозможно остановить. Что нужно вводить. И нужно выполнять все те строгости, которые уже введены, — цитирует учёного НСН.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 16,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,4 млн человек. Жертвами инфекции стали 24,6 тысячи пациентов. В Минздраве РФ предполагают что рост случаев заражения продолжится ещё в течение двух-трёх недель.

Ранее NEWS.ru писал, что власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Новый локдаун возможен по апрельскому образцу. В первую очередь он грозит тем регионам, где ресурс системы здравоохранения исчерпан или близок к этому.