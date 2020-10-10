В Центре Чумакова рассказали об испытаниях третьей вакцины РФ от COVID

https://static.news.ru/photo/a8d3d298-0c10-11eb-86a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что клинические испытания третьей российской вакцины против коронавируса «идут хорошо».

Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день. У участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции,- цитирует ТАСС Ишмухаметова.

По его словам, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук вакцина является цельновирионной инактивированной. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: вторая российская вакцина от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр «Вектор», лучше всего подходит людям старшего поколения. Также, по её словам, она хорошо поможет людям с хроническими заболеваниями. Вакцина не вызывает аллергических реакций.