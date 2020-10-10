Попова назвала особенность вакцины «Вектора»

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Коронавирус может сохраняться на поверхности смартфонов, а также на купюрах и металлических поручнях месяц. При комнатных температурах коронавирус «живёт» на гладких поверхностях 28 дней.

Этот факт выяснили специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, результаты исследования представлены в издании Virology Journal. Наибольшую опасность в плане сохранения вируса таят в себе непористые поверхности —...