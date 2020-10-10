Собянин: массовая вакцинация будет доступна через несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/6fb0f36c-0b8c-11eb-895e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно будет в промышленном масштабе вакцинировать людей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Как отметил градоначальник, история с коронавирусом закончится и надо её пройти без потерь.

Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревая об этом, болеет ковидом, — отметил Собянин.

Ранее столичный мэр заявил, что на фоне новой вспышки коронавируса власти столицы будут контролировать исполнение требования о переводе сотрудников на удалёнку. По его словам, такой режим работы избавит власти от «насильственного» закрытия предприятий.

Как писал NEWS.ru, накануне СМИ сообщили, что врачи выявили коронавирус у двоих заместителей мэра Москвы Сергея Собянина: у замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва и главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Руководитель дептранса позднее подтвердил заражение COVID-19. 8 октября он встречался с градоначальником Сергеем Собяниным.