В ЦБ сообщили, что Apple Pay и Google Pay будут недоступны ряду банков РФ

Центральный банк РФ сообщил, что карты банка ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут поддерживать функции Apple Pay и Google Pay, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. Отмечается, в России карты будут по-прежнему работать.

Карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России, — сказано в сообщении.

25 февраля в работе российских банков ВТБ, «Сбера», Райффайзенбанка и провайдера «Ростелеком» случились крупные сбои.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует корреспондентские счета крупных российских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела ограничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков.