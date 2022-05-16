В ЦБ рассказали о новой схеме кражи денег под предлогом дефицита валюты

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В условиях санкций мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом дефицита валюты, а также обещая оформить карту Visa или Masterсard иностранного банка. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. По его словам, мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците валюты, предлагая перевести деньги с карты или банковского счёта на некий специальный счёт.

Для открытия такого «специального счёта» злоумышленники запрашивают у гражданина <...> номер карты, включая трёхзначный код на её обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счёту жертвы и переводят его средства на сторонние мошеннические счета, — пояснил Уваров.

Злоумышленники также предлагают за определённую плату открыть счёт в иностранном банке и оформить виртуальную карту Visa и Masterсard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. Уваров напомнил, что сотрудники банков, правоохранительных органов или иных ведомств никогда не требуют предоставления личных данных и банковских реквизитов по телефону и не просят перевести деньги. При звонке незнакомых лиц рекомендуется немедленно прервать разговор и перезвонить в банк по телефону на официальном сайте в случае каких-либо сомнений.

Ранее сообщалось, что телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищённый» счёт в ЦБ, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. При этом в самой кредитной организации отметили, что такого счёта не существует, сам Банк России не работает с физическими лицами, а его сотрудники не звонят людям по собственной инициативе.