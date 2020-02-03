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Группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей. Для этого надо внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Для физлиц штрафы предлагаются в сумме от 5 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. И если эта инициатива будет одобрена, шуметь официально...