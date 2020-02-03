Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт рассказала, что отравленные в 2018 году в британском городе Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Однако место их пребывания она раскрывать не стала.
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Издание отмечает что, указание места жительства Скрипалей может нарушить их безопасность.
Полагаю, что наша позиция по делу Скрипалей предельно ясна, и не думаю, что она изменится. (...) Мы хотели бы, чтобы фигуранты этого дела, в отношении которых набралось столько материалов, предстали перед британским судом, — отметила Броннерт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Скрипаль не верит в слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отказе её дяди встречаться с представителями посольства России в Лондоне, не понимая их логику в представленной ситуации. Она призвала родственников открыто высказать российской стороне свои обвинения в их отравлении, а также позаботиться о пожилой матери Сергея Скрипаля.
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