В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, заявил в эфире телеканала A Haber официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын. Он добавил, что Анкара будет способствовать тому, чтобы эта встреча состоялась.

Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдёт. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, — это президент Путин, — сказал Калын.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам.

По мнению белоруcского лидера, нынешние переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи президентов Украины и России. Чтобы она cостоялась, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денaцификация.