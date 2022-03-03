Лукашенко оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам, сообщает БелТА.

По мнению белоруcского лидера, нынешние переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи президентов Украины и России. Чтобы она cостоялась, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денaцификация.

И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения — это я уже по-народному вам говорю, — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер ещё раз отметил, что на данный момент ни одна часть вооружённых сил республики не выводилась из мест постоянной дислокации. Однако в случае опасности Белоруссия может провести мобилизацию в течение двух-трёх суток.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по территории Белоруссии. Это произойдёт, если такое решение примет верховный главнокомандующий — Зеленский.