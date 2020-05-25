Детей хотят отправлять в «Артек» только со справкой об эпидокружении

https://static.news.ru/photo/77f121ba-9e76-11ea-aa23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Минтруд начал подготовку списка школьников, которые смогут попасть на первую смену в лагере «Артек». Первые 1200 детей, прибывшие в лагерь, должны будут пройти медицинское обследование в поликлиниках, а также предоставить справку об эпидокружении. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Крыма Елена Романовская.

Если такое решение будет принято, — цитирует главу ведомства argumenti.ru.

При этом Романовская не разъяснила ситуацию с эпидокружением, предполагается, что речь идёт о состоянии здоровья близких родственников.

Кроме того, министр призвала родителей не позволять детям «бесцельно ходить по торговым центрам и улицам» и не рисковать своим здоровьем и здоровьем тех школьников, которые поедут в лагеря.

Романовская пояснила, что чести попасть в «Артек» удостоятся отличники, победители олимпиад и различных спортивных соревнований, а также те, кто занимается дополнительным образованием в кружках.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить санитарные нормы для школ.