Общество

Путин поручил ужесточить санитарные нормы для школ

16:54, 21 мая 2020 16
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин потребовал разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и ужесточить контроль за их соблюдением.

Соответствующее поручение он отдал правительству, отметив, что изменение стандартов должно распространяться на все образовательные учреждения.

Глава государства добавил, что к возвращению учащихся в классы и аудитории новые санитарные требования должны вступить в силу.

Путин также отметил, что региональные власти, учитывая все факторы и мнение санитарных служб, должны определить возможности для детского отдыха и досуга.

Для этого надо задействовать всю образовательную инфраструктуру, открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, — цитирует президента ТАСС.

Путин подчеркнул, что решение принимать нужно быстро, но при этом всё должно быть продумано до мелочей.

Ранее NEWS.ru писал, что школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. При этом экзамены будут проводиться только для поступающих в вузы. Остальные выпускники просто получат аттестаты о среднем образовании.

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