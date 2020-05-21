Путин поручил ужесточить санитарные нормы для школ

https://static.news.ru/photo/27c3d96a-9b6c-11ea-87a2-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Президент Владимир Путин потребовал разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и ужесточить контроль за их соблюдением.
Соответствующее поручение он отдал правительству, отметив, что изменение стандартов должно распространяться на все образовательные учреждения.
Глава государства добавил, что к возвращению учащихся в классы и аудитории новые санитарные требования должны вступить в силу.
Путин также отметил, что региональные власти, учитывая все факторы и мнение санитарных служб, должны определить возможности для детского отдыха и досуга.
Для этого надо задействовать всю образовательную инфраструктуру, открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, — цитирует президента ТАСС.
Путин подчеркнул, что решение принимать нужно быстро, но при этом всё должно быть продумано до мелочей.
Ранее NEWS.ru писал, что школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. При этом экзамены будут проводиться только для поступающих в вузы. Остальные выпускники просто получат аттестаты о среднем образовании.