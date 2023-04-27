Мобильный оператор стал увольнять сотрудников, работающих из-за рубежа «Осторожно, новости»: «Билайн» увольняет сотрудников, которые работают не из России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Руководство мобильного оператора «Билайн» решило увольнять сотрудников, которые работают не из России, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, компания запланировала подобные сокращения еще полтора месяца назад. С тех пор работников поочередно обзванивают их прямые руководители и дают месяц на то, чтобы вернуться в Россию, иначе увольнение происходит «по собственному желанию» и без компенсации.

В «Осторожно, новости» отмечают, что руководители на местах не имеют ничего против удаленной работы, решение об увольнениях приняли в московской штаб-квартире. При этом эмигрировать сотрудники начали сразу после начала СВО, все это время к ним не было никаких претензий. Канал добавляет, что к данному моменту политика компании изменилась, увольнения коснулись людей, которые заняты в аналитике данных, рекламе и других сферах.

20 февраля Госдума подготовила предложение по запрету удаленного формата работы для IT-специалистов, которые работают с государственными информационными системами, системами критической инфраструктуры и с оборотом персональных данных.