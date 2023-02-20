В Госдуме назвали категории IT-работников, которым могут запретить удаленку Госдума предложила запретить уехавшим из России IT-специалистам из госсектора работать удаленно

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Госдума подготовила предложение по введению запрета удаленного формата работы для некоторых категорий IT-специалистов. В проекте постановления Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагается распространить ограничения на уехавших из России специалистов, которые работают с государственными информационными системами, системами критической инфраструктуры и с оборотом персональных данных.

Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных, — говорится в рекомендациях, подготовленных Госдумой и Минцифры.

Еще в конце 2022 года Минцифры выступало против абсолютного запрета на удаленную работу из-за рубежа для всех IT-специалистов. Также тогда IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов заявлял, что законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, будет провальным. По его словам, запретов можно избежать с помощью оформления ИП и регистрации в качестве юридического лица.