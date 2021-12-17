В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза

В Белоруссии ушёл из жизни старейший Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн Василий Мичурин. Полковнику в отставке было 105 лет. Минобороны страны выразило соболезнования родным и близким ветерана.

Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь, — говорится в сообщении ведомства.

Мичурин был удостоен звания Героя Советского Союза за боевой подвиг на Карельском перешейке в феврале 1940 года. На тот момент ему было 24 года. В августе 1940-го Мичурин поступил в Минское военно-политическое училище, однако вскоре началась Великая Отечественная война. Участвуя в ней, он дошёл до Чехословакии. Сражался за оборону Минска и Могилёва, участвовал во взятии Кёнигсберга и Берлина.

Ранее сообщалось, что в Москве после продолжительной болезни скончался бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба России генерал-полковник Фёдор Ладыгин. Ему было 83 года. Генерал Ладыгин возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год. Он был похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.