В Белоруссии приостановили расследование убийства протестующего

Расследование уголовного дела по факту смерти участника поствыборных протестных акций Романа Бондаренко, убитого в Минске, официально приостановлено. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщила Генеральная прокуратура страны. Известно, что мужчина вступил в перепалку с неизвестными на «площади перемен» из-за того, что они пытались снять флаги с оппозиционной символикой.

В ведомстве пояснили, что сотрудникам правоохранительных органов не удалось найти причастных к смерти 31-летнего мужчины.

После приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — говорится в сообщении.

В ходе одной из протестных акций в Белоруссии минчанин Бондаренко вступил в перепалку с неизвестными на «площади перемен» из-за того, что они пытались снять флаги с оппозиционной символикой. Сообщалось, что они увезли его в неизвестном направлении вечером 11 ноября. Позже Бондаренко был доставлен в больницу с травмами из Центрального РУВД города. В милиции заявили, что он получил повреждения во время драки. Находящийся без сознания минчанин умер 12 ноября.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.