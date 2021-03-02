Суд в Минске признал виновными фигурантов дела о смерти оппозиционера

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Суд Московского района Минска вынес приговор врачу скорой помощи Артёму Сорокину и журналистке портала tut.by Екатерине Борисевич по делу о разглашении врачебной тайны в рамках расследования смерти участника протестных акций Романа Бондаренко.

Суд постановил Борисевич Екатерину Анатольевну признать виновной в подстрекательстве к умышленному разглашению медицинским работником информации о наличии заболевания, диагнозе пациента и разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия, — сказала судья.

Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 100 базовых величин, что равняется 2,9 тысячи белорусских рублей (порядка $1115).

Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой приговора на год. Он был признан виновным в «умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия». Сорокина освободили из-под стражи в зале суда. Его также обязали выплатить штраф в размере 1,45 тысячи белорусских рублей (около $560).

В ходе одной из протестных акций в Белоруссии 31-летний минчанин Роман Бондаренко вступил в перепалку с неизвестными на «площади перемен» из-за того, что они пытались снять флаги с оппозиционной символикой. Сообщалось, что они увезли его в неизвестном направлении вечером 11 ноября. Позже Бондаренко был доставлен в больницу с травмами из Центрального РУВД города. В милиции заявили, что он получил повреждения во время драки. Находящийся без сознания минчанин умер 12 ноября.

Сорокина и Борисевич признали виновными в том, что они опубликовали электронные копии медицинских документов, содержащих врачебную тайну, в частности — диагноз пациента и результаты анализов.

Как писал NEWS.ru, по результатам экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи, был обнаружен алкоголь. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Геннадий Дыско. Он добавил, что обнародованные копии документов, которые свидетельствуют об отсутствии этилового спирта в анализах, были оформлены в ходе срочного оказания медпомощи, но в этих условиях невозможно провести полноценное исследование.