В Башкирии более 70 детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

Спасатели эвакуировали более 70 детей с базы отдыха в Башкирии из-за задымления от природного пожара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

В связи с задымлённостью принято решение об эвакуации детей и персонала, всего 72 ребёнка и четверо взрослых вывезены автобусами в село Янтышево, санаторий «Сакмар». Родители оповещены, — проинформировали агенство в ведомстве.

Отмечается, что возле деревни Актaш в Хaйбуллинском районе горит трава на площади двух гектаров. Огонь оказался в 500 м от детского лагеря.

Для ликвидации возгорания привлечены силы и средства добровольной пожарной команды и дружины, администрации района. Работают семь единиц техники, 87 человек. При этом четыре трактора с плугом производят опaшку очага горения по периметру.

Ранее сообщалось, что из-за задымления семья с тремя детьми попала в аварию на дороге в Якутии. Toyota, за рулём которой находилась 44-летняя женщина, вылетела с дороги и перевернулась. Погибли оба взрослых и один подросток. Двое детей госпитализированы.