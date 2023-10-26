В АвтоВАЗе заявили, что контролируют цены дилеров на свои машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сложностей в приобретении автомобиля LADA по рекомендованной производителем розничной цене нет, заявили NEWS.ru в пресс-службе АвтоВАЗа. Так в компании прокомментировали информацию о росте цен на машины из-за необоснованного увеличения прибыли автодилеров. В АвтоВАЗе также добавили, что они постоянно контролируют соответствие цен в автосалонах официальных дилеров LADA.

Сегодня нет никаких сложностей в приобретении нашего автомобиля по рекомендованной розничной цене. Покупатели также могут воспользоваться инструментом онлайн-покупки автомобилей, в рамках которого им даже предоставляется выгода от рекомендуемой розничной цены, — отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.

В сентябре вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявлял, что легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. По его словам, цены на них уже поднялись из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля, а к концу года автомобили подорожают еще больше.