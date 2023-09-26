Машины могут резко подорожать: стоит ли покупать сейчас, что будет с ценами Автодилеры предсказывают, что автомобили вырастут в цене на 30% до конца года. Как к этому подготовиться потребителю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. С таким заявлением выступил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Эксперты подтверждают: в ближайшие месяцы рост цен на авто продолжится. Какие машины будут дорожать наиболее ощутимо, затронет ли тренд продукцию АвтоВАЗа, стоит ли озаботиться приобретением автомобиля уже сегодня — в материале NEWS.ru.

Какие машины вырастут в цене

По заявлению Вячеслава Жигалова, до конца текущего года ожидается рост цен. По его словам, повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января.

В разговоре с NEWS.ru Жигалов подтвердил, что в ближайшее время цены «точно снижаться не будут».

«Сегодня автомобиль — это уже без преувеличения предмет роскоши. При этом отечественные машины дорожают в два раза быстрее, чем импортные. Это связано с внутренними инфляционными процессами», — пояснил Жигалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первой половины 2023 года средневзвешенная стоимость новой машины в России составила 2,68 млн рублей, что почти на 13% больше, чем в начале нынешнего года. С января по август в стране было продано почти 607 000 автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее. Так, свыше 109 700 легковых машин было реализовано в августе. Лидером рынка остается АвтоВАЗ. За первые восемь месяцев было продано 190 646 автомобилей этой марки, включая 28 721 машину в августе.

Руководитель одного их российских техцентров Михаил Пальмов рассказал NEWS.ru, что сегодня растут в цене практически все автомобили:

«Многие китайские модели, которые реализуются в России, большинству россиян просто не по карману: за них необходимо выложить в среднем 2,5–3 миллиона рублей. Пригонять европейские иномарки под заказ из-за границы еще дороже».

Пальмов также указал, что растут цены и на отечественные машины. Так, АвтоВАЗ в середине августа поднял рекомендованные розничные цены на часть комплектаций моделей Lada Vesta и Niva. В концерне заявили, что подорожали «более оснащенные и более дорогостоящие» комплектации. Больше всего выросла в цене Niva Travel, подорожав почти до 2 млн рублей.

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач в разговоре с NEWS.ru сообщил, что по состоянию на март 2022 года доля комплектующих в российских автомобилях, закупаемых за доллары США, в среднем составляет от 20% до 40%, соответственно, падение российской национальной валюты однозначно приведет к повышению отпускной цены на продукцию российского автопрома.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его оценкам, дорожать будут все без исключения автомобили как из-за скачка курса рубля, так и из-за повышения утилизационного сбора. Он полагает, что автомобили из Поднебесной будут дорожать в таком же темпе, как и любые другие, поскольку расчеты за их автомобили идут также в долларах США.

Б/у автомобили тоже подорожают?

Тяжелая ситуация на рынке автоматически приводит и к росту цен на «вторичке», утверждает в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Спрос на подержанные автомобили растет, мы это сейчас наблюдаем. При этом снижается предложение: многие люди отказываются от продажи б/у машины, если она хорошая, потому что сейчас ее практически не на что менять», — пояснил Шапарин.

По его словам, растет ликвидность даже тех машин, которые ранее вообще не котировались на российском рынке.

Специалист по подбору подержанных автомобилей Алексей Авдонин рассказал NEWS.ru, что найти автомобиль с пробегом в хорошем состоянии — непростая задача:

«Рынок заметно сжался. Хорошие машины практически за день расходятся по своим. Зачастую даже нет нужды выставлять ее на продажу — хорошие экземпляры нетрудно реализовать посредством „сарафанного радио“. Б/у автомобили, особенно с небольшим пробегом и с хорошей историей, дорожают практически непрерывно».

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Он подчеркнул, что приток покупателей на вторичный рынок объясняется еще и тем, что значительная часть потребителей не готова приобретать китайские машины, считая их некачественными. Также, добавил собеседник NEWS.ru, у многих потребителей сформировано негативное отношение к российскому автопрому.

Стоит ли сейчас приобретать автомобиль

Согласно результатам недавнего опроса ВЦИОМа, каждый третий россиянин вовсе не планирует покупать автомобиль. Абсолютное большинство российских автовладельцев, опрошенных исследовательским холдингом «Ромир», заявили, что сейчас не лучшее время для покупки нового авто. Такой ответ социологам дали 82 процента респондентов.

В последние полтора года доля таких автовладельцев стабильно оказывается больше 80 процентов. За последние шесть месяцев увеличилась доля тех, кто ожидает роста цен на новые автомобили.

Зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов пояснил NEWS.ru, что тактически снижение цен возможно в конце года, потому что это общее правило: машины предыдущего года будут продаваться с определенным дисконтом. Он считает, что это повод для покупки: «Всё-таки на автомобили есть определенный отложенный спрос, а сейчас мы видим определенную стабилизацию и по рынку, и по валютным курсам».

Михаил Пальмов отмечает, что приобретать машину сегодня стоит только в том случае, если ее в принципе нет, или эксплуатируемый автомобиль начал дорого обходиться в обслуживании. В ином случае он не рекомендует покупать новое авто. Собеседник NEWS.ru также считает, что ждать каких-либо скидок от производителей, в том числе новогодних, в этот раз не стоит.

Легковушки за миллион рублей — в прошлом?

Бюджетные автомобили скоро могут исчезнуть в принципе, утверждает Сергей Храпач. Он подтвердил, что подорожание новых автомобилей всегда влечет подорожание автомобилей на вторичном рынке в таком же соотношении, а при возникновении дефицита ходовых европейских и японских марок — еще быстрее.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Эксперт полагает, что с учетом ухода с рынка конкурирующих с АвтоВАЗом производителей из ЕС, США и Японии цены на продукцию этого отечественного производителя будут расти быстрее, чем рост инфляции и темпы падения российской валюты, что наблюдалось неоднократно за последние 20 лет. Так что новый автомобиль за 1 млн рублей купить будет скоро невозможно, уверен Храпач.

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов признал, что «новых автомобилей за миллион сегодня уже практически нет». При этом он признал, что российские производители проигрывают конкуренцию китайскому автопрому.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов полагает, что нынешняя ситуация — шанс для российских производителей.

«Важно, чтобы российский автопром не упустил свой шанс. Недавние решения по российским автомобилям для депутатского корпуса — это тоже часть поддержки, госзаказ. Это предложение, которое является своего рода офертой для производителей», — пояснил Кирьянов. По его словам, государство даст объем рынка, на который могут ориентироваться российские производители для того, чтобы планировать свой бизнес.

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