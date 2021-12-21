В АТОР заявили о снижении стоимости туров в Египет после новогодних каникул

После 15 января 2022 года стоимость туров в Египет может существенно снизиться, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, путёвка на неделю на одного человека после новогодних праздников, вероятно, будет стоить от 15 до 20 тысяч рублей. Ломидзе связала это со снижением спроса на данное направление, передаёт агентство «Москва».

По словам исполнительного директора АТОР, на период новогодних праздников аналогичный тур стоит как минимум 45 тысяч рублей на человека.

И то, наверное, по такой цене сейчас мало что осталось. Неделя в четырёхзвездочном отеле стоит от 65 000 рублей на человека, — сказала Ломидзе.

18 декабря власти Египта ужесточили правила въезда туристов в страну. Теперь для этого нужно предоставить свидетельство о прохождении полной вакцинации или ПЦР-тест. От времени забора материала до прибытия в Египет должно пройти не более 72 часов, что должно быть отражено в справке. Рукописные поправки в документе не допускаются, а сам он должен быть на английском языке.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что информация о новом «омикрон»-штамме коронавируса не вызвала падение стоимости турпутёвок в Египет. По мнению вице-президента организации Дмитрия Горина, цены на путёвки формирует спрос.