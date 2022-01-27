В АТОР назвали подходящее время для бронирования выгодных туров в Грецию

В летний сезон отдохнуть в Греции можно за полцены, если забронировать путёвку заранее, самые большие скидки, скорее всего, будут действовать до конца февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что скидки на путёвки в премиальном сегменте могут закончиться к концу января, поскольку люксовыми отелями интересуются иностранцы.

В доковидный период спрос на туры по раннему бронированию был активен уже осенью. Сейчас этот тренд сместился на январь. Только теперь туристы стали планировать поездки на лето-2022. Что, впрочем, было ожидаемо, так как бронировать отпуск на дальний период в современных условиях многие опасаются, — цитирует АТОР представителей «Русского Экспресса».

Некоторые туроператоры уверены, что скидки на туры в Грецию будут действовать до апреля, однако их размер будет постепенно снижаться.

Чем ближе к сезону, тем меньше скидка. При этом конкретный отель может завершить акцию и раньше, — подчеркнули в «Интуристе».

По данным туроператоров, при бронировании на лето в январе скидки на греческие отели достигают 30–55%. Кроме того, некоторые объекты предоставляют дополнительные бонусы — бесплатное размещение детей, повышение категории номера или типа питания. При этом в январе 2022 года ранних бронирований на туры в Грецию больше, чем в январе 2021-го.

В конце декабря Греция ввела ряд новых ограничений на въезд в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Приезжающие в страну, помимо теста в аэропорту, должны делать ещё два теста на COVID-19 — на второй и четвёртый день после приезда.

Также вводится обязательное ношение масок как внутри помещений, так и на улице, в супермаркетах и общественном транспорте обязательным становится использование двух масок одновременно или маски повышенной защиты KN95.