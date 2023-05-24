В ассоциации блогеров высказались о налоге за деятельность в интернете Глава ассоциации блогеров России Берек назвала несправедливым налог на деятельность в интернете

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Инициатива о создании отдельного налога для блогеров и тех, кто занимается деятельностью в интернете, является несправедливой, считает президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек. В разговоре с НСН она пояснила, что деятельность блогеров схожа с предпринимательством, а мошенники есть в любой сфере.

Это несправедливая и бессмысленная инициатива. <...> Давайте сделаем отдельные места для блогеров в кинотеатрах и автобусах. Профессии блогера нет, определения нет, они инвалиды какие-то? <...> Недобросовестные предприниматели будут уходить от налогов, как уходили, блогеры или еще кто-то. Есть мошенники, это категория, — отметила Берек.

По ее словам, добросовестные блогеры, которые ведут бизнес, платят налоги так же, как и все остальные предприниматели. Она уточнила, что многие из них при этом ведут коммерческую деятельность, продавая физические товары, а также получили образование. Берек заявила, что представление о блогерах как о «надутой со всех сторон женщине с силиконом, которая продает марафоны мышления и дыхания», неверное и таких единицы. Глава ассоциации считает, что все должны выплачивать налоги по закону и нести наказание в случае, если отказываются это делать.

Российские сенаторы ранее захотели предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете. Парламентарии также предлагают ФНC выявлять и привлекать к ответственности тех, кто получает доход в интернете и уклоняется от уплаты налогов.