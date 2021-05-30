В Алтайском крае проверят безопасность аттракционов

https://static.news.ru/photo/8c9fe868-c14c-11eb-bea9-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В правительстве Алтайского края сообщили, что проведут внеплановую проверку всех аттракционов региона. Такое решение было принято после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов, - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку проведёт инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Координировать её действия будет Лукьянов.

Опрокидывание надувного батута, установленного у ТЦ «Район», произошло 30 мая. Причиной тому стал резкий порыв ветра. В результате обрыва строп двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные пути.

В Минздраве Алтайского края рассказали, что состояние пострадавших детей оценивается медиками как тяжёлое и крайне тяжёлое. Девочкам оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.