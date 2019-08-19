https://static.news.ru/photo/89a006a8-c2a6-11e9-aa74-fa163e074e61_660.jpg Фото: voda.org.ru

Акция «Вода России» по уборке водоёмов от мусора пройдёт с августа по октябрь в 45 регионах.

Данное мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Экология». Более полумиллиона добровольцев уже изъявили желание поучаствовать в этой акции. Она включает в себя восемь экомарафонов, которые коснутся Кавказа, Дальнего Востока, Крыма, Сибири, Урала, Краснодарского края, а также Байкала и Дона.

Марафон «Чистая Волга» стартовал в Нижнем Новгороде в мае этого года, говорится на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Как писал News.ru, в июне Москва начала процесс перехода к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Постановление было утверждено на заседании президиума правительства столицы, которое провёл мэр Сергей Собянин.