Акция «Вода России» по уборке водоёмов от мусора пройдёт с августа по октябрь в 45 регионах.
Данное мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Экология». Более полумиллиона добровольцев уже изъявили желание поучаствовать в этой акции. Она включает в себя восемь экомарафонов, которые коснутся Кавказа, Дальнего Востока, Крыма, Сибири, Урала, Краснодарского края, а также Байкала и Дона.
Марафон «Чистая Волга» стартовал в Нижнем Новгороде в мае этого года, говорится на
Как писал News.ru, в июне Москва начала процесс перехода к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Постановление было утверждено на заседании президиума правительства столицы, которое провёл мэр Сергей Собянин.